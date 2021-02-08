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تونس: رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض العجز

تونس: رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض العجز
رام الله - دنيا الوطن
قالت تونس: إنها رفعت أسعار الوقود بنحو 2%، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان: إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

وقلصت تونس في العام الماضي، أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية، منها: السيطرة على دعم الطاقة.

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عربي

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