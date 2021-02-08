نيابة غزة تفتح تحقيقًا في 245 قضية جديدة وتوقف 88 متهمًا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقات جديدة في 245 قضية على مستوى قطاع غزة.



وأفادت، بأنها فتحت تحقيقات في 243 قضية، تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، إضافة إلى قضيتين تتعلقان بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.



وأشارت إلى إنها لم تسجل أي قضية، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، منوهة إلى أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 88 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.



وأكدت على استمرارها في الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.