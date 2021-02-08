الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 2242 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 56 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت، أنه تم تسجيل 224 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 52599 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3620 حالة، وإجمالي المتعافين 48450 حالة، فيما تم تسجيل 529 حالة وفاة.