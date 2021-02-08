قطاع غزة يشهد تسجيل أقل عدد إصابات (كورونا) منذ أشهر

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا)، في محافظات القطاع، مشيرة إلى تسجيل 56 إصابة جديدة.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 2242 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 224 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52599 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 3620 حالة، وإجمالي المتعافين 48450 حالة، وإجمالي الوفيات 529 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38.