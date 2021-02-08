اليمن: التراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا هدية لإيران

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من عواقب إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة الحوثيين تنظيماً إرهابياً، معتبراً أن هذا الأمر سيمثل "هدية مجانية" لإيران‏.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد رأى الوزير الإرياني، أن "تلويح واشنطن بالتراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، يرسل إشارات خاطئة للحوثيين، وخلفهم إيران، بمواصلة نهجهم التصعيدي وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين".



وعبّر الأرياني عن أسفه "لهكذا توجهات فيما لا تزال مشاهد صواريخ الحوثي الإيرانية، وهي تستهدف مطار عدن حاضرة في الأذهان، ولا زالت تتساقط على رؤوس المدنيين في مأرب وتعز، وقذائفه وطائراته المسيرة، تهاجم دول الجوار".



كما أكد وزير الإعلام اليمني، أن صدور قرار في هذا الاتجاه "سيمثل خيبة أمل كبرى للشعب اليمني"، مضيفًا: "هذه الحقائق تؤكد أن إلغاء التصنيف، سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية وإطالة أمد الانقلاب، ويفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي فجرها الحوثيون، ويجعل السلام بعيداً عن متناول اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران، وتعزيز سياساته التخريبية في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".