السعودية: منعنا انتشار وباء (كورونا) بين مسلمي العالم

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، إن بلاده قامت بخطوة استباقية، أثبتت نجاحها في منع انتشار وباء (كورونا) بين المسلمين حول العالم.



ووفق صحيفة (عكاظ) فقد ذكر الأمير السعودي، خلال ندوة حول "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة"، أمس الأحد، أن المملكة، اتخذت في بداية ظهور الجائحة قراراً مسؤولاً بتعليق العمرة وزيارة الحرمين، في وقت تمكنت فيه الجائحة من كثير من دول العالم.



وأوضح، أن المملكة استمرت في إصدار عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، من بينها منع التجول للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم، وحققت نتائج إيجابية في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، بأقل تأثير على مجريات الحياة العامة.



وقال أمير المدينة، إنه منذ مطلع العام الحالي، تم اعتماد قرار بإلزامية إبراز ما يثبت الحالة الصحية عبر تطبيق (توكلنا)، كشرط للدخول للمنشآت الحكومية والخاصة.