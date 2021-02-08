شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات في رام الله ومواجهات في البيرة ونعلين

حملة اعتقالات في رام الله ومواجهات في البيرة ونعلين
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، تركزت في مدينتي رام الله ونابلس.

ففي رام الله، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، أربعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتسللت قوة خاصة "مستعربون" إلى حي الشرفة في البيرة، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، حيث اختطفت أربعة شبان واعتدت عليهم بالضرب وهم: أدهم حمودة، محمد عميرة، محمد دراغمة، عبود الطويل، ونقلتهم إلى داخل مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المدينة.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حي الشرفة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، وسط إطلاق القنابل الغازية والصوتية، أعقبها تسلل القوة الخاصة، التي شرعت بإطلاق الرصاص الحي واختطاف الشبان والاعتداء عليهم.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، التي شنت حملة اقتحامات، طالت عشرات المنازل تخللها عمليات تفتيش وتخريب في محتوياتها، بحثاً عن رايات لحركة (حماس).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، استدعت 5 أسرى محررين للتحقيق، وحذرتهم من الاحتفال بالإفراج المرتقب عن القيادي في (حماس) شكري الخواجا.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، مطبعة المجد، وعدداً من المحلات وعبثت بمحتوياتها، بعد خلع الأبواب.

وأفادت مكتب إعلام الأسرى، أن الاعتقالت في رام الله، طالت كلاً من حسن حماد ومحمد حماد ومؤيد عريان ومحمد محمود.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، الشابين سامح حماد وأوس سالم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أوس سالم (20 عامًا) بعد مداهمة منزله ببلدة بزاريا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر نور البيطاوي، بعد إصابته بالرصاص الحي، داخل منزله في المخيم.

وسبق أن اعتقل البيطاوي لمدة 7 سنوات في سجون الاحتلال في عام 2011.

وتخلل اقتحام مخيم جنين، مداهمة عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها، واعتقلت المواطن أحمد مروان الغول.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت الشابين سلطان نزال وسند نزال، بعد اقتحام منازلهم داخل البلدة.

وفي بلدة عرابة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عيسى حجازي على حاجز عسكري مفاجئ نصبته قرب البلدة.

وتتعرض مدن الضفة الغربية ومدينة القدس وقراهما، بشكل يومي لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، التي تتعمد بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين، أثناء تنفيذها لعمليات الاعتقال والتفتيش والتخريب.

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