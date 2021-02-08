حسين الشيخ: حوارات القاهرة ستتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الاثنين: إن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، والتي تبدأ اليوم بالقاهرة، برعاية مصرية، ستتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.



وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "نتمنى النجاح والتوفيق للمجتمعين، وأن يرتفع صوت الوحدة فوق كل الأصوات".