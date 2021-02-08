نتنياهو يمثل أمام المحكمة تحت حراسة مشددة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تحت حراسة مشددة، أمام محكمة القدس المركزية، في جلسة استماع جديدة ستعقد بشأن لائحة الاتهام.



ووفق موقع (واي نت)، فإن شخصيات أخرى تواجه اتهامات تتعلق بنتنياهو، ستحضر أمام المحكمة التي تتخذ مقرًا لها في شارع صلاح الدين شرقي القدس، وتمثل تحديًا أمنيًا معقدًا ما سيتسبب برفع الإجراءات الأمنية وتشديدها ونشر العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية وحراس الأمن من جهاز الشاباك، لإغلاق المنطقة بالكامل.



وكان من المقرر عقد الجلسة الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق الشامل للحد من تفشي فيروس (كورونا)، والذي رفع صباح أمس الأحد ضمن قيود تخفيفية.