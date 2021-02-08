"مستعربون" يختطفون 5 شبان من البيرة

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" 5 شبان من البيرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 آخرين من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: الأسير المحرر حسن حماد وشقيقه محمد، والشاب محمد محمود حمزة، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها في مخيم الجلزون.



وأضافت، أن "مستعربين" قد اختطفوا 5 شبان، خلال كمين نصبوه لهم في حي الشرفة بمدينة البيرة، وهم: محمد برهان، وأدهم حمودة، وعبود الطويل، ومحمد عميرة، ومؤيد الريان.