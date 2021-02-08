الاحتلال يواصل عزل 8 أسرى في "مجدو" بظروف صعبة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منذ عدة أشهر عزل 8 أسرى في عزل سجن (مجدو) بظروف صعبة وقاسية.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن الأسرى المعزولين هم: عماد البطران من الخليل، ووائل نعيرات من جنين، ووائل الجاغوب ومحمود عطا من نابلس، وعرفات ارفاعية من الخليل، وعماد سرحان من حيفا، ومصعب عليان من القدس، وغالب غنايم من أراضي عام 48.



وأشارت إلى أن الأسرى الثمانية، محرومون من زيارات الأهل منذ أشهر، وبعضهم منذ سنوات، حيث يقبعون في زنازين ضيقة جدرانها خشنة، تفتقر للتهوية والإضاءة، وبداخلها مراحيض ذات رائحة كريهة، ومغيبون عن العالم الخارجي بصورة تامة.



ولفتت الى أن إدارة المعتقل، قامت بإعطاء عدد من الأسرى المعزولين الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) ضد (كورون)ا بتاريخ 21/2/2021 وسيتلقون الجرعة الثانية بتاريخ 10/2/2021.



ودعت الهيئة، كافة الجهات المعنية الحقوقية والقانونية الدولية والمؤسسات الإعلامية، إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية الأسرى المعزولين، والعمل على إنهاء معاناتهم بأسرع وقت.