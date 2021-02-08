إغلاق قرية ياسوف شرق سلفيت بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الاثنين، إغلاق قرية ياسوف شرق سلفيت، نظراً لازدياد الإصابات بـ (كورونا) في القرية.



وأضاف كميل، في بيان، أنه تقرر إغلاق القرية بشكل كامل لمدة 72 ساعة، بسبب ازدياد أعداد المصابين إلى 54 إصابة، حيث تمنع الحركة نهائياً والدخول أو الخروج منها، بما في ذلك الموظفون، وتغلق المدارس ورياض الأطفال وكافة المحال التجارية والمؤسسات، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.