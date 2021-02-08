شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على طاقم "تلفزيون فلسطين" غرب سلفيت

مستوطنون يعتدون على طاقم "تلفزيون فلسطين" غرب سلفيت
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على طاقم تلفزيون فلسطين، عند مدخل مستوطنة (آرائيل) المقامة على أراضي عدة بلدات شمال وشرق وغرب سلفيت، وذلك أثناء تغطية "اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان".

وأفادت مصادر محلية، بأن حراس وأمن الاحتلال التابعين للمستوطنة المذكورة، تعمدوا أثناء التغطية المباشرة التشويش على طاقم العمل، وتصوير بطاقات الهوية الخاصة بهم، ومطالبتهم بمغادرة المكان.

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