شؤون فلسطينية

هنية: مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات

هنية: مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): إن "حوار القاهرة، هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملت فيه حركة حماس مع حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات اسطنبول".

وأضاف هنية، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لحركة حماس "غير أن المحطة الراهنة، تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأشار رئيس حماس بالقول: "إننا نؤكد في حركة حماس أننا مستعدون في غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، وهذا ما نتطلع إليه أيضًا في الضفة من قبل الإخوة في السلطة، وكذلك تأمين الانتخابات في القدس".

وأضاف "إننا نرى بأن الانتخابات وسيلة وممر لما بعدها، فإن الحركة لديها تصور لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات، يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء".

وذكر "نحن في حركة حماس منفتحون على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة شعبنا، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح، أن وفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، ويضم قيادات مركزية، هو وفد متسلح بقرار وإرادة واضحة من أجل العمل على التوصل لاتفاق وطني وازن، نتمكن من خلاله تدشين مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في مسيرة شعبنا على طريق إنجاز مشروع التحرير والعودة".

وتابع هنية: "إننا ندرك أننا نجتاز مرحلة هي الأخطر على قضيتنا وثوابتنا، خاصة في القدس والأرض وحق العودة، ولذلك فعلينا مسؤولية مشتركة وواجبات لا مفر منها".

وواصل رئيس حماس حديثه بالقول: "وإنني إذ أحيي جميع الإخوة قيادات الفصائل المشاركين في الحوار، فإنني أدعوهم إلى تحمل المسؤولية التاريخية، واتخاذ كل ما يلزم لنعبر معًا هذه المرحلة، ونتفرغ للقضايا الوطنية، وأن نصمم مشهدًا حضاريًا عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تعكس عظمة شعبنا ومقاومته الباسلة، وتضحياته الجسام، وشهدائنا وجرحانا وأسرانا الأبطال".

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