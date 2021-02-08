انطلاق الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية اليوم في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

يبدأ اليوم الاثنين، الحوار الوطني بين قادة الفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر، أن يستمر الحوار ليومين، ويضم 14 فصيلًا فلسطينيًا.



واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة، حيث من المقرر التباحث في عدة قضايا محورية، أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ: تبدأ اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية مصرية كريمة، والتي ستتناول مخرجات اجتماع الامناء العامين والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.



وأضاف: "نتمنى النجاح والتوفيق للمجتمعين، وأن يرتفع صوت الوحدة فوق كل الاصوات".



ويضم وفد حركة (فتح) للقاهرة كلاً من: أمين سر اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، رئيساً لوفد فتح للحوار الوطني، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية، روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي.



كما وصل عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ممثلة بنائب رئيس حركة (حماس) صالح العاروري، والأمين العام لجبهة النضال أحمد مجدلاني، وأمين عام الجبهة العربية، سليم البرديني، وأمين عام المبادرة، مصطفى البرغوثي، وعضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، نافذ عزام، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، ومريم أبو دقة، وعدد من ممثلي الفصائل.



يذكر، أنه على أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، من أبرزها: قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.