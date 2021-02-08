فلسطين تدين محاولات أستراليا ودول أخرى لتسييس عمل الجنائية الدولية





وشددت على أن الغرض من هذه التصريحات، هو تسييس عمل المحكمة، ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة، كما تأتي هذه المواقف كمحاباة للاحتلال الاستعماري، والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عاماً.



وأكدت دولة فلسطين، بصفتها دولة طرف في ميثاق روما، على دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عمل المحكمة أو التأثير عليها، وتسيسها استناداً لمواقف هذه الدول، وفي هذا الصدد، تدعو دولة فلسطين، جميع الدول لاحترام المحكمة، واحترام عملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، فلا أحد فوق القانون، حتى أولئك المتحالفين مع الدول العظمى.



وأشارت دولة فلسطين إلى أن قرار الدائرة التمهيدية، يساهم في تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز فرص تحقيق السلام، حيث إن المساءلة هي أساس السلام العادل، الذي تسعى دولة فلسطين لتحقيقه، مؤكدة أن ارتكاب الجرائم المتلاحقة والإفلات من العقاب بسبب الحصانة من المساءلة، يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن الحد منه الآن في حال تحققت المساءلة.



وأكدت دولة فلسطين، أنها ستواصل مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم.





وأوضحت، أن المحاولات الرامية لتقويض أو إضعاف أو إنكار وجود الدولة الفلسطينية، نابعة من موقف يؤيد الاستعمار الدائم لأرض فلسطين، وينكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.



وقالت: "إن وجود دولة فلسطين، هو حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة، أن تعود للصواب، وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد".

رام الله - دنيا الوطنأعربت دولة فلسطين عن قلقلها الشديد، بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية أستراليا، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين.