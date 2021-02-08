السلطات الأردنية تُعلن عن فتح جسر الملك حسين أمام أهالي الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الأردنية، صباح اليوم الاثنين، عن فتح جسر الملك حسين؛ باتجاه الضفة الغربية، لحملة هويات الضفة.



وقالت مديرية الأمن العام في الأردن: "فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، بحد أقصى 450 مسافرًا".



يشار إلى أنه في نهاية الشهر المنصرم، أعلنت سلطات الاحتلال، عن إغلاق (معبر الكرامة) أمام حركة الأفراد في كلا الاتجاهين.



وبحسب القناة "السابعة"، فإن القرار اتخذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن، وبطلب تم تقديمه لتل أبيب منذ أيام.