الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المزارعين ورعاة الأغنام في أراضيهم الزراعية الحدودية شرقي مدينتي غزة وخانيونس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "ملكة" والآليات العسكرية، خلف السياج الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص وقنابل دخانية، صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرقي حي الزيتون، دون أن يبلغ عن إصابات بين المزارعين، الذين اضطروا لترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.



كما استهدفت قوات الاحتلال الجاثمة في محيط موقع (كيسوفيم) العسكري الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس، أراضي المزارعين بنيران الأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهداف رعاة الأغنام شرقي منطقة القرارة شمالاً، وأرغمتهم على الخروج من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



يذكر، أن قوات الاحتلال، تتعمد يومياً، التنغيص على المزارعين في الأراضي الزراعية، شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من فلاحة أراضيهم.