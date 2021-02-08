الاحتلال يُصيب شابًا بالرصاص ويعتقله في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب نور البيطاوي، بعد أن أطلقت الرصاص الحي عليه في الصدر، عقب دهم منزله في المخيم جنين.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين سلطان وسند نزال، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة قباطية جنوباً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.