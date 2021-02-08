لأول مرة منذ شهرين.. الصين لم تُسجل أي إصابة محلية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منقولة محلياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أكدت اللجنة، أن الصين سجلت 14 حالة إصابة بفيروس (كورونا) وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.



وأوضحت، أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



يذكر، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي الصيني بلغ 89706 حالات، فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، عند 4636 وفاة.