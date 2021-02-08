شؤون فلسطينية

ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة ومعتدلة

ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة ومعتدلة
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، التي تصبح فوق معدلاتها بحوالي 4- 6 درجات، وتسود أجواء باردة نسبياً في الصباح، ثم ترتفع درجات الحرارة، خلال ساعات النهار؛ لتصبح معتدلة عموماً ومائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت، كما تعبر البلاد سحب عالية لتغطي السماء بشكل كلي في بعض الفترات.

وفي ساعات الليل، تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً، مع درجات حرارة تبقى مرتفعة بشكل ملموس عن معدلاتها السنوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً.

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