المالكي يصل القاهرة لتمثيل فلسطين بالاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب





هذا وسيصدر عن الاجتماع قرار جامع بموافقة جميع الدول العربية للتأكيد على ثبات الموقف العربي من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، ودعم ومواصلة الجهد الفلسطيني العربي المشترك على المستويات الدولية كافة لاسناد ودعم حقوق شعبنا، وتعزيز الحراك القانوني الدولي خاصة على مستوي المحكمة الجنائية الدولية، وللتأكيد على الالتزام بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي مساء هذا اليوم الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا، بهدف دعم القضية الفلسطينية واعادة التأكيد على ثبات الموقف العربي الجامع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الالتزام العربي الجامع بمبادرة السلام العربية وكافة القرارات العربية بخصوص القضية الفلسطينية كونها قضية العرب الاولى ومفتاح السلام والاستقرار والامن في المنطقة.