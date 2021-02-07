شيخ الأزهر يُرحب بقرار الجنائية الدولية بولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء ذلك، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أكد فيها أن "اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، بارقة أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ودعا المجتمع الدولي، لمساندة الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.