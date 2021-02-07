شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً كبيراً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً كبيراً في عدد إصابات (كورونا) اليومية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الأحد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 56 إصابة، وذلك بعد فحص 2242 عينة، وذلك بنسبة إصابة 2.4 %.

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