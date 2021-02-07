شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات توقع اتفاقية مع الهيئة المستقلة للرقابة على نزاهة الانتخابات

لجنة الانتخابات توقع اتفاقية مع الهيئة المستقلة للرقابة على نزاهة الانتخابات
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات 
وقعت لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال دعم العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجهها، والرقابة الشاملة عليها والمساهمة في توعية وتثقيف المواطنين خاصة النساء والشباب وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات العامة والمحلية 2021.

ووقع المذكرة د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات وعصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، من غزة، وأمل خريشة عن الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها.

وقال د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، لدنيا الوطن إن مجرد التوقيع على المذكرة تعطي ثقة للمواطن أن من يراقب على الحريات والانتخابات هو الشعب بأكمله ممثلا بهيئات المجتمع المدني، كما أن اللجنة ستقوم بعمل متميز لمنح الثقة للمجتمع الفلسطيني في مجال التصويت والانتخاب والترشح وضمان النزاهة.

ومن جهته أضاف د.عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لدنيا الوطن، أن  المذكرة تأتي في سياق الرقابة على الانتخابات وبيئة الحقوق والحريات المصاحبة للانتخابات، ولفت إلى أن توقيع المذكرة هدفه تبادل وتكامل الأدوار.

وضح د. الدويك، إن الهيئة ستتابع أية قضايا ترد إليها من جانب لجنة الانتخابات، لأن أي مساس بموضوع الحريات قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.

ويجدر الذكر أن المرسوم رئاسي صادر في الخامس عشر من كانون ثاني 2021،  حددإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 تليها انتخابات رئاسية بتاريخ 31/7/2021.

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