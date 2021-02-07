شاهد: وفد حركة (حماس) يصل القاهرة لبحث آليات الانتخابات والمصالحة

وصل وفد قيادة حركة (حماس)، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي ستبدأ يوم غدٍ الاثنين.ويرأس الوفد، الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، ويضم في عضويته كلًا من: يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، وأعضاء المكتب، د. خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، بالإضافة إلى عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين.وتهدف الحوارات إلى إنجاح الانتخابات، كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملةمن ناحيته، نشر موقع قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الأحد، صوراً لأعضاء وفد حركة (حماس) المتواجد في القاهرة، لبحث آليات الانتخابات الفلسطينية والمصالحة.وكانت الفصائل الفلسطينية، قد غادرت قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم الأحد، متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد الحوار الوطني، الذي سيبحث آليات إجراء الانتخابات والمصالحة.