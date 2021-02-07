وفد حزب الشعب يصل القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، بعد ظهر اليوم، وفد حزب الشعب الفلسطيني؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي ستعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 شباط/ فبراير الجاري.



ويترأس وفد حزب الشعب الأمين العام، بسام الصالحي، ويضم عضوي المكتب السياسي، نافذ غنيم ومصطفى الهرش، حيث من المقرر، أن تبحث جلسات الحوار بمشاركة 12 حزباَ وفصيلاَ فلسطينياَ، مجريات ومسار الانتخابات العامة، وملف المصالحة الفلسطينية.



وقال غنيم: "إن وفد حزبنا، يذهب للمشاركة في حوار القاهرة، متسلحاً بمواقف وأهداف واضحة ومحددة، أقرتها هيئاته المركزية، وفي مقدمتها تحصين الانتخابات سياسياَ وقانونياَ، وعلى قاعدة المعركة مع الاحتلال، والتوافق على جملة من القوانين والإجراءات السياسية والديمقراطية، التي تخدم وحدة شعبنا، وتصلب جبهته الداخلية، وتصون مستقبل قضيته الوطنية".