حزب الشعب يدعو جماهير شعبنا للإسراع بالتسجيل للانتخابات



وفي الوقت، الذي أكد فيه حزب الشعب على ضرورة التعاطي بجدية مع العملية الانتخابية في كل مراحلها، كاستحقاق وطني وديمقراطي دستوري، يجب استغلاله إيجابياَ، دعا الشباب الفلسطيني بصورة خاصة لاقتناص هذه الفرصة عبر الانخراط

في العملية الانتخابية، كأداة ديمقراطية من أدوات ممارسة حق الاختيار والتغيير.



وختم الحزب بلاغة بمطالبة الجماهير الفلسطينية، وجميع قوى وفعاليات شعبنا، بضرورة تجاوز النظرة التشاؤمية تجاه الانتخابات، وتضافر جهود الجميع من أجل توفير البيئة الديمقراطية المناسبة لها، وتعزيز المشاركة الشعبية فيها، وتحسين

أجوائها وشروط سيرها، وإتمام كل مراحلها.

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني، كافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الإسراع في تسجيل أنفسهم، أو تحديث بياناتهم الانتخابية في السجل الانتخابي.وقال الحزب في بيان للرأي العام الفلسطيني، اليوم الأحد: "إن تحديث أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني لبياناتهم، وتسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي، هو حق للمواطن لا يجب التنازل أو التغاضي عنه، وخطوة أولى وأساسية لممارسة كل مواطن حقه بالمشاركة بالانتخابات، بغض النظر عن اختياراته".