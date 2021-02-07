الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفارتنا بقطر لمدة أسبوع عقب تسجيل إصابة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزراة الخارجية والمغتربين، إغلاق سفارة دولة فلسطين لدى قطر، لمدة أسبوع، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي للمصابة بالفيروس مستقر، وفي الحجر المنزلي، وقد تم إغلاق السفارة، بناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي؛ وذلك بهدف التعقيم، مشيرة إلى أن كادر السفارة، قد خضع للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في قطر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت: أنه بتسجيل هذه الإصابة يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 1367، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.



وفي سياق منفصل، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بـ (كورونا) لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 118 وفاة، وعدد الإصابات 9662 إصابة.