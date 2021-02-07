مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون غرب سلفيت

التي أقيمت على أراضي المواطنين في بلدتي كفر الديك وبروقين

عام 1999، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



بدوره، استنكر محافظ سلفيت، عبد الله كميل، الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة، واصفاً ما يقومون به "بالإرهاب المنظم".



ودعا إلى ضرورة مواجهة المستوطنين بالمزيد من الصمود، والثبات، والتمسك بالأرض، وزراعة المزيد من أشجار الزيتون، مؤكداً وقوف المحافظة وكافة المؤسسات المختصة إلى جانب الأهالي في مواجهة ممارسات الاحتلال العدوانية قانونياً وميدانياً.



يشار إلى أن المستوطنين، قد اقتلعوا صباح اليوم 30 شتلة زيتون من أراضي بلدة بروقين غرب المحافظة، كما أزالوا سياجاً وسرقوا زوايا حديدية من أرض تعود للمواطن يوسف صبرة.



رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، مساء اليوم الأحد، 30 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين، قطعوا هذا العدد من أشجار الزيتون بمنطقة الموارس المحاذية لمستوطنة (بروخين)،