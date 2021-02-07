مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية وحوار القاهرة مع نائب وزير الخارجية الروسي





وتناول الحديث، التحضير للقاء القاهرة، وأهميته في استعادة الوحدة الوطنية والمصالحة على طريق الانخراط في مسار سياسي واضح ومحدد؛ لإنهاء الاحتلال، وأن إجراء الانتخابات نحو تجديد النظام السياسي، وعلى أساس الشراكة السياسية، بإطار منظمة التحرير الفلسطينية.





واستعرض مجدلاني، موقف ورؤية الجبهة، بشأن القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني بالقاهرة، مؤكدًا على أهمية الدور الروسي السابق واللاحق في منطقة الشرق الأوسط، ودعمها لقضية شعبنا.





وأكد باغدنواف على التطابق في وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة، وجدد الدعوة للجبهة لزيارة موسكو، ولقاء المسؤولين هناك.

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، باتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، آخر المستجدات السياسية.