المالكي يُرحب بتأييد قادة الاتحاد الأفريقي المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني





وجدد بموجبه القادة الأفارقة التأييد والدعم المطلق للقضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على خيار حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وعدم الاعتراف بالإجراءات الأحادية بخصوصها، ورفض السياسات الإسرائيلية العنصرية وسياسة التطهير العرقي، الرامية لتكريس ضمها للأراضي المحتلة عام 1967، وخصوصاً مدينة القدس.





وأقر البيان الختامي، دعوة الدول الأفريقية إلى الامتناع عن أي نشاط أو إجراء من شأنه المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وتحديداً الامتناع عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وعلى ضرورة إدانة إسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال"، وممارستها الاستعمارية وسياستها التمييزية، وتعنتها بالامتناع عن تنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واعتبار الاستيطان نظاماً غير شرعي وممارسة استعمارية، وجدد الدعوة للدول الأفريقية بالامتناع عن التعامل المباشر وغير تامباشر مع كافة المستوطنات المقامة في أراضي عام 1967، واعتبارها غير شرعية.





وتضمن البيان الدعم المطلق للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، حيث جدد القادة في هذا الإعلان التأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطيني التي تضمنتها قرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وكالة (أونروا) واستمرار عملها النبيل، واستنكار وإدانة المحاولات الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعتها والتهديدات بوقف نشاطها.





وطالب القادة الأفارقة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة، والذي تسبب بأزمة إنسانية، جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية، وتجديد الدعوة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وإدانة كافة الممارسات اللاإنسانية والتعسفية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنرحب وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، بالبيان الختامي، الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي الـ 34، الذي اختتمت أعماله مساء اليوم.