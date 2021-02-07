"العربية الفلسطينية": الجنائية الدولية تنتصر للحق الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، صدور قرار محكمة الجنايات الدولية، بالولاية القضائية على فلسطين، انتصاراً للحق الفلسطيني على جرائم الاحتلال، مبيناً أن قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصات الجنائية الدولية.



ووصف القرار بأنه مقدمة لفتح باب التحقيق على مصراعيه بجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب لمحكمة الجنايات الدولية"، مؤكداً أن قرار المحكمة الدولية يدعم حقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وتقرير المصير.



و لفت عاشور في تصريحاته إلى أن ذلك، يشكل رافعة ودعماً لحل الدولتين، ملمحاً إلى قرار محكمة دولية كهذا يتيح للفلسطينيين بذل مساع حثيثة لإدراج المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي، موضحاً أن الدبلوماسية الفلسطينية، نجحت في تناغمها مع السياسة الدولية، داعياً إلى أن يمشي الفلسطيني "منتصب القامة، ومرفوع الهامة".