عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للمسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطنطالب الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الفلسطينيين عموما والمقدسيين على وجه الخصوص بشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيها لتعويض الغياب الذي حصل قبل 6 أسابيع بعد انفراج نسبي وتخفيف الإجراءات والقيود.وحذر الشيخ عكرمة صبري من مغبة استغلال الاحتلال لوباء (كورونا) للتضييق على البلدة القديمة في القدس في إطار خطوة سياسية لتقليل عدد المصلين في المسجد الأقصى.وفي ذات السياق شهد المسجد الأقصى صباح اليوم اقتحام 48 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحات الأقصى، انطلاقا من باب المغاربة.وقال شهود عيان: "إن شرطة الاحتلال احتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المصلين".ويذكر أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين حوالي 40 يوما، بدعوى انتشار فيروس (كورونا) في الوقت الذي كانت تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه.وشهدت البلدة القديمة وساحات المسجد الأقصى وبواباته اليوم الأحد انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع انتهاء الإغلاق الذي استمر لمدة أربعين يوما بدعوى مواجهة فيروس (كورونا).وأفادت مصادر مقدسية بأن ساحات الأقصى وأسواق البلدة القديمة شهدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي أوقفت المقدسيين ودققت في هويات البعض منهم.وفي ذات السياق أطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون الاستفراد فيه.وتتزامن الدعوات بتكثيف التواجد في المسجد الأقصى في ظل دعوات حشد ما يسمى بـ"جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى عقب انتهاء الإغلاق.