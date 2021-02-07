شؤون فلسطينية

فلسطين ترحب بنتائج الحوار الوطني الليبي

فلسطين ترحب بنتائج الحوار الوطني الليبي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت دولة فلسطين بالانتخابات التي جرت في جنيف من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي ونتائجها على طريق انجاز المصالحة الليبية الكاملة على اسس ديمقراطية، بما يحقق المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق، وبما يؤدي الى استقرار ليبيا ووحدة اراضيها وازدهارها ووقف جميع التدخلات الخارجية في شؤونها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها اليوم الأحد، "إن دولة فلسطين اذ تهنئ الاشقاء الفائزين في الانتخابات، واذ تتمنى لهم النجاح في تحقيق اهداف الوحدة والديمقراطية والوئام الوطني، فإنها تعبر عن رغبتها بالعمل مع القيادة الجديدة لصالح تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين ليبيا وفلسطين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية

وحيت وزارة الخارجية جهود الأمم المتحدة في رعاية هذا المسار السلمي الديمقراطي لتسوية الأزمة الليبية، وكذلك الأطراف الدولية والاقليمية الداعمة لهذا الجهد الأممي.

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الجنائية الدولية تنتصر للحق الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": الجنائية الدولية تنتصر للحق الفلسطيني

عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للمسجد الأقصى

عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للمسجد الأقصى

دول الاتحاد الافريقي: دعمنا مطلق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ونؤكد على خيار حل الدولتين

دول الاتحاد الافريقي: دعمنا مطلق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ونؤكد على خيار حل الدولتين

قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة المنكوبة وتهدد بهدمها مجددا

قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة المنكوبة وتهدد بهدمها مجددا

مستوطنون يقتلعون محاصيل ويهاجمون مزارعين في سنجل

مستوطنون يقتلعون محاصيل ويهاجمون مزارعين في سنجل

بعد مغادرته لساعات.. العمادي يعود إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

بعد مغادرته لساعات.. العمادي يعود إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

لجنة الانتخابات المركزية تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد وصول وفدها لقطاع غزة

لجنة الانتخابات المركزية تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وصول وفدها لقطاع غزة

قوات الاحتلال تهدد بهدم ما أعيد بناؤه بخربة حمصة في الأغوار

قوات الاحتلال تهدد بهدم ما أعيد بناؤه بخربة حمصة في الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الجنائية الدولية تنتصر للحق الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": الجنائية الدولية تنتصر للحق الفلسطيني

عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للمسجد الأقصى

عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للمسجد الأقصى

قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة المنكوبة وتهدد بهدمها مجددا

قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة المنكوبة وتهدد بهدمها مجددا

مستوطنون يقتلعون محاصيل ويهاجمون مزارعين في سنجل

مستوطنون يقتلعون محاصيل ويهاجمون مزارعين في سنجل

مصرع طفلة (عامين) بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة (عامين) بحادث دهس في الخليل

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; تحظر تسويق لبن (شمينت) الإسرائيلي بالأسواق الفلسطينية

"الاقتصاد الوطني" تحظر تسويق لبن (شمينت) الإسرائيلي بالأسواق الفلسطينية

العمادي يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

العمادي يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

لمحاربة الأنفاق.. الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

لمحاربة الأنفاق.. الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

منوعات

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر &#34;شنب&#34; أشرف عبد الباقي

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر "شنب" أشرف عبد الباقي

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

نادين الراسي لضرتها &#34;عمري ما شفت متلك&#34;.. فما القصة ؟

نادين الراسي لضرتها "عمري ما شفت متلك".. فما القصة ؟

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

عربي

الصومال.. مقتل 12 من أفراد الأمن وسط البلاد في هجوم بقنبلة

الصومال.. مقتل 12 من أفراد الأمن وسط البلاد في هجوم بقنبلة

رئيس الوزراء الليبي الجديد: تركيا هي &#34;الصديقة والحليفة&#34;

رئيس الوزراء الليبي الجديد: تركيا هي "الصديقة والحليفة"

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم

السيسي: أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية

السيسي: أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية