فلسطين ترحب بنتائج الحوار الوطني الليبي

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت دولة فلسطين بالانتخابات التي جرت في جنيف من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي ونتائجها على طريق انجاز المصالحة الليبية الكاملة على اسس ديمقراطية، بما يحقق المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق، وبما يؤدي الى استقرار ليبيا ووحدة اراضيها وازدهارها ووقف جميع التدخلات الخارجية في شؤونها.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها اليوم الأحد، "إن دولة فلسطين اذ تهنئ الاشقاء الفائزين في الانتخابات، واذ تتمنى لهم النجاح في تحقيق اهداف الوحدة والديمقراطية والوئام الوطني، فإنها تعبر عن رغبتها بالعمل مع القيادة الجديدة لصالح تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين ليبيا وفلسطين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية



وحيت وزارة الخارجية جهود الأمم المتحدة في رعاية هذا المسار السلمي الديمقراطي لتسوية الأزمة الليبية، وكذلك الأطراف الدولية والاقليمية الداعمة لهذا الجهد الأممي.