دولي

إيطاليا تسجل 11641 إصابة و270 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل 11641 إصابة و270 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11641 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، مع رصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11641 حالة، مقابل 13442 في بيانات أمس السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 2636738، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم) .

وأضافت الوزارة أنها رصدت 270 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 385 السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 91273 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2118441 شخصا بعد رصد 11380 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس (كورونا) في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس (كورونا) المستجد.

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