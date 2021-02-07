الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1299 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وسجلت (10) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4379) حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات، و1299 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (335,154) حالة، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (10440) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.