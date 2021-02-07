بعد مغادرته لساعات.. العمادي يعود إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

عاد السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد مغادرته لعدة ساعات.



وكان العمادي قد وصل قطاع غزة، قبل عدة أيام، صرفت خلال زيارته المنحة القطرية الى 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بالاضافة الى عده اجتماع مع قيادة حركة حماس برئاسة، يحيى السنوار، رئيس الحركة في القطاع.