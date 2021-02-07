عربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن إحباطه هجوما ثانيا شنته قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وقال التحالف، في بيان أصدره مساء الأحد، إن قواته دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه المملكة، متهما الحوثيين بانتهاك القانون الدولي بمحاولات استهداف المدنيين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد التحالف، صباح الأحد، باعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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