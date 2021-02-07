شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وصول وفدها لقطاع غزة

لجنة الانتخابات المركزية تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وصول وفدها لقطاع غزة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، أن وفداً من اللجنة سيصل إلى قطاع غزة، بعد غدٍ الثلاثاء، لافتا إلى أنه خلال الزيارة سيتم عقد اجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة.

وأشار في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الوفد الذي سيصل الى قطاع غزة، مكون من هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، ونائبه أشرف الشعيبي، والمتحدث باسم اللجنة، فريد طعم الله.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر قبل عدة أسابيع، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأشار الرئيس عباس إلى أن الانتخابات التشريعية ستكون يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يم 31 آب/ أغسطس لعام 2021.

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