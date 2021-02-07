قوات الاحتلال تهدد بهدم ما أعيد بناؤه بخربة حمصة في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وشرعت بعمليات تصوير للخيام.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن دوريتين تابعتين لجيش الاحتلال اقتحمتا الخربة، وقام الجنود بعمليات تفتيش حول الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف بشارات أن جيش الاحتلال هدد السكان في حال عدم رحيلهم عن المنطقة أنه سيقوم بهدم الخربة مجددا الليلة أو غدا صباحا.



يشار إلى أن الاحتلال دمر في الثالث من الشهر الجاري الخربة وهدم منازلها وسوّاها بالأرض، وأبقى أكثر من 14 أسرة في العراء دون مأوى، علما أنها المرة الثالثة التي تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم وتدمير الخربة، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف إلى ضم وأسرلة الأغوار المحتلة لصالح الاستيطان.