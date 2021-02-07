شؤون فلسطينية

مصرع طفلة (عامين) بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة (عامين) بحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، اليوم الأحد، بعد تعرضها لحادث سير دهس ببلدة ترقوميا غربي الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفلة قد وصلت لمستشفى الميزان بحالة خطيرة جدا وقد حاول الأطباء إسعافها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور، حيث تبين تعرض الطفلة للدعس بساحة منزلها من قبل أحد أقربائها.

وأكد ارزيقات بان الشرطة تعمل للقبض على السائق المتسبب وضبط المركبة.

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شؤون فلسطينية

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