"الاقتصاد الوطني" تحظر تسويق لبن (شمينت) الإسرائيلي بالأسواق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، حظر تسويق منتج "قشدة الحامضة" المعروف بالاسم التجاري "شمينت" المنتج من قبل شركة شتراوس الإسرائيلية، في السوق الفلسطينية، نظرا لمخالفته المواصفة الفلسطينية التي بموجبها يمنع استخدام الدهون المتحولة في عملية تصنيع الألبان.



وبينت الوزارة، في بيان لها، أن المنتج يحتوي على دهون متحولة ممنوع استخدامها في عملية تصنيعه، الأمر الذي يعد تضليلا وغشا تجاريا ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر، مبينة أن طواقم حماية المستهلك باشرت بسحب المنتج من السوق الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ودعت الوزارة التجار إلى وقف عملية توريد المنتج تحت طائلة المسؤولية القانونية، والمواطنين إلى الامتناع عن شرائه، لما يشكلة من خطر على صحتهم وسلامتهم.



كما دعت الوزارة المواطنين إلى استهلاك المنتج الوطني الذي يتحلى بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة.