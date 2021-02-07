دولي

مقتل 23 من عناصر "طالبان" في عملية لقوات الأمن وغارة جوية

مقتل 23 من عناصر "طالبان" في عملية لقوات الأمن وغارة جوية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 23 من عناصر حركة "طالبان" جراء عملية خاضتها قوات الأمن الوطنية في ولايتين مختلفتين من البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في (تويتر)، أن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان، أمس السبت، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير معقلين لـ "طالبان" وضبط كمية من الأسلحة والعتاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوردت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلي "طالبان" قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد، ليلة السبت إلى الأحد.

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