العمادي يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

غادر السفير القطري، محمد العمادي، قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، وذلك بعد زيارة استمرت لعدة أيام.



وكان العادي قد وصل الى قطاع غزة، لتسليم المنحة المالية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بالاضافة الى أنه التقى بقادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة.