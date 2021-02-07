لمحاربة الأنفاق.. الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن تساحي دفوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اكتمال بناء الجدار العائق على حدود قطاع غزة، المخصص لمحاربة الأنفاق.



وقال المراسل: "إنه تم إكمال بناء 99٪ من الحاجز التحت أرضي، على حدود القطاع، الذي أُقيم لمحاربة الأنفاق الهجومية التي يتم حفرها من القطاع.



وأضاف المراسل العسكري: "إن الجدار العلوي، يقترب كذلك من الانتهاء، والذي سيكون على ارتفاع 6 أمتار فوق الأرض".



يشار إلى أن هذا المشروع الضخم، كلف "إسرائيل" مليارات الشواكل، وتم البدء ببنائه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.