مصرع طفل غرقا ببركة مياه في مدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات مصرعه، اليوم الأحد، غرقا داخل بركة مياه بمنطقة عين ننقر في مدينة الخليل.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن الطفل قد وصل متوفيا لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة الخليل، وبناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف ارزيقات، أن الطفل قد تعرض للسقوط داخل بركة مياه زراعية الأمر الذي أدى إلى وفاته، مؤكدا إبلاغ النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق في الحادث.