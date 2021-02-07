عربي

السعودية: ارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات (كورونا)

السعودية: ارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الخامس على التوالي أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، على خلفية زيادة وتيرة تفشي الوباء في أراضي المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع خمس حالات وفاة جديدة، مقابل أربع وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي، من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا (وسجلت هناك خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة).

كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).

وأفاد بارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات (كورونا) في المملكة، محذراً من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد.

وأهاب المتحدث بالمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.

وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد (كورونا).

أخبار ذات صلة

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

&#34;الاتصالات&#34; تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

"الاتصالات" تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

توقيع مذكرة تفاهم حول الحريات الانتخابية لدعم العملية الانتخابية والرقابة الشاملة عليها

توقيع مذكرة تفاهم حول الحريات الانتخابية لدعم العملية الانتخابية والرقابة الشاملة عليها

قوى رام الله والبيرة: لقاءات القاهرة لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات واستعادة الوحدة

قوى رام الله والبيرة: لقاءات القاهرة لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات واستعادة الوحدة

منوعات

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر &#34;شنب&#34; أشرف عبد الباقي

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر "شنب" أشرف عبد الباقي

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

نادين الراسي لضرتها &#34;عمري ما شفت متلك&#34;.. فما القصة ؟

نادين الراسي لضرتها "عمري ما شفت متلك".. فما القصة ؟

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

عربي

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون