السعودية: ارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الخامس على التوالي أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، على خلفية زيادة وتيرة تفشي الوباء في أراضي المملكة.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع خمس حالات وفاة جديدة، مقابل أربع وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.



وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي، من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا (وسجلت هناك خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة).



كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).



وأفاد بارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات (كورونا) في المملكة، محذراً من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد.



وأهاب المتحدث بالمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.



وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد (كورونا).