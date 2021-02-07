محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(ي،ه) عن تهمة هتك العرض لذكر أو أنثى لم يتم الثانية عشر بالتعاقب سنداً لأحكام المادة 298/2 بدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.