محكمة "بداية رفح" تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية رفح اليوم، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية للصلح الجزائي ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (مصطفي شيخ العيد).



وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية للصلح الجزائي في قضية مقتل المواطن (مصطفى سالم شيخ العيد) بحق المتهمين (م/ش)، و(ن/ش)، و(م/م/ش) و(و/ش)، وذلك عن تهمة القتل قصداً بالإشتراك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مقدارها 250 دينار أردني لكل منهم .



وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة حيث وقعت عام (2005) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.